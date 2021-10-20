Бывший юрист ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Любовь Соболь объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России, передает РИА Новости.

Отмечается, что Соболь объявлена в розыск по уголовной статье.

8 августа стало известно, что Любовь Соболь уехала из России через пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Приговор ей вынесли 3 августа. Тогда суд запретил Соболь покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Ей было предписано трижды в месяц отмечаться в инспекции.

По мнению следствия и суда, Соболь призывала людей выходить на несогласованную акцию в Москве 23 января и тем самым нарушила санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания.