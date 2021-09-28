Волков появился в базе розыска МВД

Леонида Волкова, руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признанного экстремистской организацией), внесли в базу розыска МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для внесения его в число разыскиваемых лиц является статья Уголовного кодекса.

Ранее 28 сентября Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении нового уголовного дела против Навального по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»). Помимо него по делу проходят Леонид Волков, Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков.

По данным СКР, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество и руководил им, когда являлся учредителем ФБК. Утверждается, что он вел экстремистскую деятельность, направленную на изменение основ конституционного строя и подрыва безопасности и целостности России.

К Навальному присоединились Жданов и Волков. Они создали восемь некоммерческих организаций, в том числе «Штабы Навального» в 37 регионах страны для экстремистской деятельности сообщества. Для его пропаганды в интернете были созданы сайты ФБК, «Штабов Навального», канал на YouTube, кроме того, тематические страницы в Twitter, Instagram, Facebook.

С 2014-го по 2021 год руководители и участники экстремистского сообщества на своих несогласованных акциях призывали к деятельности, нарушающей законы России.

10 февраля стало известно, что Волкова объявили в межгосударственный розыск. В конце января ему было предъявлено заочное обвинение по статье 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»). По версии следствия, Леонид Волков привлекал несовершеннолетних к участию в несанкционированной акции 23 января.