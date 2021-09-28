В Госдуме решили пресечь деятельность уехавших из России соратников Навального

Статья о создании экстремистского сообщества, по которой проходят Алексей Навальный (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), а также его соратники, является крайне тяжелой и предполагает длительную работу сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он также добавил, что имеет смысл проработать ряд новых поправок в действующее законодательство, чтобы ограничить деятельность на территории России находящихся заграницей соратников Навального.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Навального о создании экстремистского сообщества. По делу, возбужденному по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»), помимо Навального, проходят Леонид Волков, Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков.

Новое дело

Алексей Навальный уже отбывает срок по статье о мошенничестве, привлечь его к ответственности по новому делу не составит труда. С его соратниками все намного труднее — они покинули территорию страны и скрываются заграницей.

«Прокуратура и другие структуры будут работать для того, чтобы данные товарищи были задержаны и экстрадированы. Практика показывает, что статья, по которой возбуждено дело, крайне тяжелая. Но наказание по ней — это вопрос времени. соратники Навального могут быть задержаны через год, а, может, и через пять, но в конечном итоге это неизбежно — они не смогут бегать вечно», — считает политик.

Экстрадиция российских оппозиционеров может стать довольно проблемной темой. По словам депутата, предстоит длительная кропотливая работа по линии МИД и Интерпола. Многолетний характер работы, как считает Альшевских, будет обусловлен тем, что страны, на территории которых скрываются сторонники Навального, неоднократно вмешивались во внутренние дела России и поддерживали деятельность ФБК.

«Данные товарищи, сторонники Навального, должны понимать, что, продолжая и дальше свою деятельность, они только усугубляют ситуацию. В любом случае, нам придется рассмотреть вопрос о дополнительных поправках в действующее законодательство для того, чтобы блокировать подобную деятельность. Только закончилась очередная избирательная кампания, мы видели деструктивные методы вмешательства со стороны ФБК и теперь будем их анализировать. Как только Дума VIII созыва приступит к работе, мы начнем вырабатывать шаги, способные препятствовать подобным действиям», — пообещал депутат.

Альшевских заключил, что говорить о том, какие именно поправки будут предложены, пока рано. Тем не менее, он уверен: работа в данном направлении продолжится.