ФРГ ответила на вопрос о спонсорах проживания Навального в Германии

Правительство Германии сообщило, что не знает, кто оплачивал проживание Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) и его супруги Юлии в доме в Шварцвальде, после госпитализации в ФРГ. Как передает РИА Новости, такой ответ был дан немецкой стороной на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

В ответном сообщении, также указали, что немецкое правительство «не видит причин для дальнейших расследований» по данному вопросу. Кроме того, в Германии отказались отвечать на запрос относительно отпечатков пальцев на предметах, где как писали в СМИ, содержалось вещество.

«Что касается исследования отпечатков пальцев, федеральное правительство ссылается на свой ответ... от 15 февраля», — написали в письме пояснив, что предметом вопроса является сведения, затрагивающие общественный интерес и в связи с этим на них нельзя ответить «даже в секретной форме».

На вопрос о том, почему пробы из предметов, которые якобы содержат отравляющие вещества, не передали в Организацию по запрещению химического оружия, ФРГ ответила, что в данной организации взяли биомедицинские образцы у Навального, так как только они позволяют выяснить полную линию доказательств.

Навальный впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

В январе Навальный после прохождения лечения вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.