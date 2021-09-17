Умерла заменившая Навальному условный срок на реальный судья

Cудья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая заменила условный срок Алексею Навальному (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) на реальный, умерла. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда, передает РБК.

Репникова заняла пост судьи Симоновского районного суда в июле 2011 года. До этого она три года работала мировым судьей судебного участка №241 в московском районе Нагатинский Затон.

Самым крупным процессом судьи до дела Навального стало разбирательство о хищении 1,3 миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Тогда Репникова приговорила четырех фигурантов дела к срокам от 4,6 до 8 лет колонии.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.