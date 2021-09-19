ФСИН: Алексей Навальный не смог проголосовать на выборах в Госдуму из-за приговора

Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев заявил, что Алексей Навальный (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) не смог проголосовать на выборах в Госдуму из-за вступившего в силу приговора. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, согласно российскому законодательству, осужденные не могут принять участие выборах после вступления приговора в законную силу.

«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах», — отметил он на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье, 19 сентября.

Отвечая на вопрос, смогли ли проголосовать бывший губернатор Хабаровского края Сергея Фургал и советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, Бояринев сказал, что не располагает такой информацией. «Они обладают избирательным правом, я думаю, что они его реализовали», — добавил замдиректора ФСИН.

Ранее стало известно, что явка избирателей в ходе онлайн-голосования на выборах в Москве достигла рекордного значения — она составила 93,3 процента. Помимо столицы, онлайн-голосование в этом году проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.