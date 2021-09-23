«Навальный Live» заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube временно заблокировал канал «Навальный Live», связанный с Алексеем Навальным (учредителем ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

В течение нескольких минут при попытке зайти на канал пользователи видели «ошибку 404» и сообщение о том, что страница на данный момент недоступна. Из-за этого они не могли посмотреть ролики, ранее загруженные авторами «Навальный Live». В строке поиска страница тоже не отображалась.

Спустя небольшой промежуток времени доступ к каналу восстановили. Страница вновь появилась в поиске, а ссылка на нее снова стала активной. Представители площадки пока не прокомментировали, с чем была связана временная блокировка.

Ранее онлайн-магазины Google Play и AppStore удалили со своих площадок приложение «Навальный» по требованию Роскомнадзора. Решение ведомства было основано на требовании Генпрокуратуры ограничить доступ к сервисам, связанным с ФБК.

