Пользователей «Умного голосования» предупредили об утечке персональных данных

Пользователи приложения «Умное голосование», которое было создано командой Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией), не защищены от утечки персональных данных вопреки утверждениям его разработчиков. Об этом предупредил юрист Илья Ремесло, передает РИА Новости.

По его словам, в разделе privacy policy («Политика конфиденциальности») технологии указано, что личная информация юзеров — домашний адрес, электронная почта, а также файлы cookie — передается третьей стороне. Ремесло также напомнил, что у команды Навального уже неоднократно происходили утечки данных.

«Говоря о приложении, невозможно в принципе говорить об анонимности. Для того чтобы его скачать, необходимо иметь аккаунт Google или Apple, а для этого нужна привязка к номеру телефона. Во время скачивания пользователь оставляет следы как на стороне мобильного оператора, так и на стороне платформодержателя», — заключил собеседник агентства.

6 сентября в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК.

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.