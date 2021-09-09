В Совфеде уличили американцев в тестировании «Умного голосования»

Компания из США участвовала в тестировании технологии «Умного голосования», которое было создано командой Алексея Навального (основатель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) к выборам в России. Об этом сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов, передает ТАСС.

По словам Климова, ведомству удалось вычислить 134 тестировщика. Их уличили в работе на некий стартап, который зарегистрирован на Рубанова Романа Викторовича (полный тезка бывшего директора ФБК Романа Рубанова — прим. «Ленты.ру»). По данным Климова, Рубанов является директором по спецпроектам американской аэрокосмической компании Momentus Space.

«Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США», — сказал сенатор.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что заблокировали сайт «Умного голосования» по требованию Генпрокуратуры, согласно которому необходимо ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК.

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.