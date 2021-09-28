На Навального завели новое дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает ТАСС.
По делу, возбужденному по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»), помимо Навального, проходят Леонид Волков, Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков.