Российская свадьба с АК-47 и ОМОНом попала на видео

В Симферополе свадебная процессия отправилась праздновать с автоматом Калашникова в ресторан, где их оцепил ОМОН. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Кортеж из десяти автомобилей ездил по улицам российского города. Один из гостей свадьбы принес с собой АК-47 и периодически стрелял из него. По дороге в ресторан процессией заинтересовались полиция и ОМОН, которые оцепили ее участников в заведении.

Принесший с собой на торжество автомат мужчина признался, что взял его у брата. Оружие, которое попало на видеозапись, оказалось имитацией.

Ранее в башкирском городе Ишимбай двое мужчин, вооружившись охолощенным автоматом Калашникова, решили пройтись по местным школам. Таким образом россияне решили проверить, как в учебных учреждениях соблюдают меры безопасности.