Двое россиян с макетом автомата АК-47 прошлись по школам Башкирии

В башкирском городе Ишимбай двое мужчин, вооружившись охолощенным автоматом Калашникова, решили пройтись по местным школам. Об этом в пятницу, 1 октября, пишет Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Таким образом россияне, представившиеся как Айдар и Руслан, решили проверить, как в учебных учреждениях после нападений в Казани и Перми обстоят дела с безопасностью. Предварительно они также записали видеоролик, адресованный сотрудникам спецслужб, в котором показали оружие и объяснили, что это макет боевого АК-47. Его положили в картонную коробку и перевязали красным бантом, видимо, имитируя внешний вид подарка.

Они пообещали пройти по всем городским институтам, школам и колледжам.

Мужчинами уже заинтересовались в местном МВД, сообщает Znak.com.

В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи в Казани. Погибли девять человек. В сентябре 18-летний Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет. В результате атаки пострадали более 40 человек, еще известно о шестерых погибших.