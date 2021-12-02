Путин проведет совещание после ЧП на «Листвяжной»

Песков: Путин 2 декабря проведет совещание по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе

Президент России Владимир Путин проведет совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг, 2 декабря. В ходе встречи глава государства обсудит ЧП на «Листвяжной», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что совещание состоится в два часа дня по московскому времени. «Естественно, речь идет о разборе ситуации с аварией [в шахте "Листвяжная"]», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, во время совещания глава государства обсудит меры, необходимые для обеспечения безопасности производства на предприятиях, которые добывают уголь, сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у Владимира Путина будет включение с шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83. В шахте остаются тела 36 россиян, военизированные горноспасательные части ведут разведку в отдаленных участках «Листвяжной».