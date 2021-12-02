Лавров пошутил про танцы с главой МИД Великобритании

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс пошутил про танцы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой британского МИД Лиз Трасс на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме. Из-за того что их с британской коллегой долго фотографировали, Лавров не выдержал и пошутил над журналистами. Видео публикует РИА Новости.

«Мы не собираемся танцевать!» — в шутку сказал министр.

Ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме глава МИД России также в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. После вступительного слова министров российские и американские корреспонденты начали наперебой выкрикивать свои вопросы. «Не кричите на нас!» — со смехом заявил тогда российский министр.