Лавров шуткой ответил кричащим на него с Блинкеном журналистам

Глава МИД Лавров попросил журналистов не кричать на него и госсекретаря США Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после вступительного слова министров российские и американские корреспонденты начали наперебой выкрикивать свои вопросы. В частности, один из них касался готовности Вашингтона предоставить Москве правовые гарантии безопасности.

«Не кричите на нас!» — со смехом заявил российский министр.

Вторая за год очная встреча Лаврова и Блинкена состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме. До этого главы внешнеполитических ведомств виделись в мае в Рейкьявике в ходе министерской встречи Арктического совета. Руководитель российского МИД тогда назвал беседу конструктивной, а его коллега заявил, что у России и США есть ряд областей для сотрудничества.

6 октября сообщалось, что Лавров в ходе пресс-конференции обратился к одному из журналистов. «Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал глава МИД. К какому именно репортеру обратился Лавров, не уточнялось.