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Лавров обратился с просьбой к журналисту на пресс-конференции

Глава МИД России Сергей Лавров попросил журналиста не давать интервью на пресс-конференции
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратился к одному из корреспондентов. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал глава российского МИД.

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К какому именно журналисту обратился Лавров, не уточняется.

Ранее, в сентябре, министр пошутил, что Украина выбрала весь лимит просьб к США, в то время как Москва никогда не будет просить Вашингтон об отмене санкций. Он отметил, что Соединенные Штаты делали заявления о якобы «вмешательстве» России в свои выборы, не разобравшись в происходящем, и назвал это американскими манерами, к которым российская сторона уже привыкла.

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