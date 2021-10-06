Лавров обратился с просьбой к журналисту на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратился к одному из корреспондентов. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба: когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — сказал глава российского МИД.

К какому именно журналисту обратился Лавров, не уточняется.

Ранее, в сентябре, министр пошутил, что Украина выбрала весь лимит просьб к США, в то время как Москва никогда не будет просить Вашингтон об отмене санкций. Он отметил, что Соединенные Штаты делали заявления о якобы «вмешательстве» России в свои выборы, не разобравшись в происходящем, и назвал это американскими манерами, к которым российская сторона уже привыкла.