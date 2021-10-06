Лавров провел переговоры с Блинкеном

Лавров по инициативе США обсудил с Блинкеном иранскую ядерную программу в рамках СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Это произошло в среду, 6 октября. Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе США. Пока американское ведомство не подтвердило информацию о прошедшей беседе.

Блинкен и Лавров обсудили иранскую ядерную программу в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ее урегулированию, а также «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня».

Reuters напоминает, что 6 октября Лавров также должен встретиться с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Первые очные переговоры дипломатов прошли в мае 2021 года. Тогда Лавров и Блинкен обсудили развитие двусторонних связей в таких сферах, как борьба с COVID-19, изменение климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи.