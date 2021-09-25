Лавров пошутил о выбравшей весь лимит просьб к США Украине

Лавров: весь лимит с просьбами к США выбрала Украина, а Россия этим не занимается

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что Украина выбрала весь лимит просьб к США, в то время как Москва никогда не будет просить Вашингтон об отмене санкций. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что Соединенные Штаты делали заявления о якобы «вмешательстве» России в свои выборы, не разобравшись в происходящем, и назвал это американскими манерами, к которым российская сторона уже привыкла.

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«Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Вашингтона в ближайшие годы должна достичь миллиарда долларов ежегодно. Он добавил, что в Конгрессе для этого есть все предпосылки с точки зрения политики и вопросов безопасности.

