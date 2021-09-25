Лавров назвал критику выборов в Крыму «дипломатическим непрофессионализмом»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что критику проведения выборов в Госдуму в Крыму можно расценить как дипломатический непрофессионализм западных партнеров. Его слова с оценкой приводит ТАСС.

Крым — это Россия, подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что Германия не признает выборы в Государственную Думу, проведенные в Крыму. С таким же мнением выступила Турция. Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы, так как правительство продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.