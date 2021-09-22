Германия отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

Кабмин ФРГ: Германия не признает проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму

Германия не признает выборы в Государственную Думу, проведенные в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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По словам чиновницы, присоединение Крыма к России «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», — сказала она.

Представитель кабинета министров также заявила, что Германия считает «нарушением международного права» возможность граждан с российскими паспортами, проживающих в ДНР и ЛНР, голосовать на выборах.

Ранее выборы в Крыму отказались признавать в Турции. Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы, так как правительство продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.