Германия отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

Германия не признает выборы в Государственную Думу, проведенные в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
По словам чиновницы, присоединение Крыма к России «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», — сказала она.
Представитель кабинета министров также заявила, что Германия считает «нарушением международного права» возможность граждан с российскими паспортами, проживающих в ДНР и ЛНР, голосовать на выборах.
Ранее выборы в Крыму отказались признавать в Турции. Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы, так как правительство продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.