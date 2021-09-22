Украина захотела получать от США миллиард долларов в год

Украина захотела получать от США миллион долларов ежегодно, такой размер финансовой помощи назвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, трансляция его выступления велась в Facebook.

Министр уточнил, что такого уровня должна достичь поддержка Вашингтона в ближайшие годы. Он добавил, что в Конгрессе для этого есть все предпосылки с точки зрения политики и вопросов безопасности.

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Кулеба подчеркнул, что Украина намерена работать над этим. Значительная сумма финансовой помощи США должна быть направлена на сектор безопасности, а одним из приоритетных вопросов в диалоге двух стран должен являться вопрос противовоздушной обороны.

«Клуб стран, которые получают от США один миллиард и более помощи — это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь», — заключил глава украинского МИД.

Ранее рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.

