Назван главный успех Зеленского от визита в США

Выделение трех миллиардов долларов на восстановление украинской экономики — главный и почти единственный успех по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился директор Института Западно-Украинских исследований (Institute of Western-Ukrainian Studies) Олег Хавич.
По его словам, своей поездкой глава государства пытался в первую очередь произвести впечатление на украинских граждан, а денежная помощь от Вашингтона фактически стала единственным результатом, который Киев сможет «пощупать руками». Эксперт также назвал такую финансовую помощь для Украины последней на ближайшие месяцы или даже годы.
«Все остальное — набор обещаний, который совсем необязательно будет выполняться Украиной и США. (...) О чем они (президент США Джо Байден и Зеленский — прим. "Ленты.ру") тогда говорили два часа? Шла конкретная постановка задач, которые должны выполнить украинские власти в угоду конкретным американским компаниям», — сказал Хавич.
В рамках рабочего визита в США Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Цель плана — развитие человеческого капитала, озеленение украинской экономики и защита энергобезопасности страны. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.