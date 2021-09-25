Лавров предложил ООН новый хештэг

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя международную обстановку, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН, с этой идеей он выступил с трибуны ООН, пишет РИА Новости.

По словам российского политика, сегодня сформированы несколько региональных очагов напряженности. Они имеют «дестабилизирующий заряд» и расширяют «спектр трансграничных угроз». По мнению дипломата, все чаще развитые и сильные страны игнорируют международное законодательство. Кроме того, по его словам, ведущие державы видят по-разному принципы мироустройства, но несмотря на это, «все — в одной лодке».

Лавров отметил, что различия стран не должны мешать работать на благо народов и всего человечества. Глава МИД считает, что только так можно выполнить миссию ООН — уберечь нынешнее и будущее поколения от болезней, войн, голода. Дипломат призвал строить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех. «В заключение предлагаю хэштэг: "НашиПравилаУставООН"», — резюмировал политик.

Кроме того, Лавров оценил «эпопею с американскими подлодками» в Австралии. По его словам, поставка американских подлодок в Австралию — это реакция на стремление Евросоюза к большей автономии на фоне поспешного выхода войск из Афганистана.