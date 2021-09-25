Лавров посчитал «саммит демократий» шагом в направлении раскола сообщества

Глава российского МИД Сергей Лавров посчитал, что идея США провести «саммит демократий» по сути провозглашает новый «крестовый поход» против всех несогласных. Такое мнение он выразил в ходе выступления на ГА ООН, передает РИА Новости.

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам», — подчеркнул министр. По его словам, эта линия политики осуществляется на фоне слов президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не хочет разделения мира на противостоящие блоки.

При этом министр подчеркнул, что на самом деле такой саммит станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Ранее Лавров рассказал, что российская делегация испытала проблемы с получением американских виз для поездки на Генассамблею ООН. Он заявил, что ряд членов делегации остался без виз. Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться выполнения Вашингтоном своих обязательств.

В ходе выступления на ГА ООН Байден заявил, что США не стремятся развязывать новую холодную войну и не хотят видеть мир разделенным на жесткие блоки. Политик отметил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасного поведения государств в киберпространстве. По его словам, американская сторона укрепляет свою инфраструктуру для более эффективной защиты от иностранных хакеров.