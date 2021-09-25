Лавров заявил о похищенных США с нарушением законодательства россиянах

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН заявил, что россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко, находящиеся в американских тюрьмах, были похищены с нарушением законодательства, однако Вашингтон не прислушивается к этому аргументу. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась решить судьбу заключенных сограждан путем задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных для отбывания наказания на родину, однако делать прогнозы или обещания за американцев трудно.

Материалы по теме Тюрьма и каторга Россиян в Ливии приговорили за пособничество режиму Каддафи Судебный прецедент Присяжные из США признали вину российского летчика Ярошенко

«Они категорически не хотят ничего слышать, не слушают они и аргументы о том, что оба этих гражданина, как и целый ряд других, были по сути дела такой провокационной хитростью затащены в западню, их похитили просто буквально, с нарушением законодательства: Бута — таиландского законодательства, там не было всех условий соблюдено, Ярошенко — законодательства Либерии», — указал Лавров.

Он также добавил, что одного человека, Романа Селезнева, «по-бандитски засунули в самолет» на Мальдивах и увезли так, что никто ничего не знал.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев предупредил, что США с 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию. Число таких случаев достигло 50 и будет увеличиваться.

Он подчеркнул, что россияне предстают перед американской системой правосудия, и на них начинают оказывать значительное давление и воздействие в попытке склонить к сотрудничеству со следствием и признанию вины, что позволит смягчить наказание, которое грозит им в Соединенных Штатах.

