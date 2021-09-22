Российский летчик рассказал о пытках после похищения американскими агентами

Отбывающий наказание в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко рассказал в интервью радио Sputnik о пытках, которым он подвергся в Либерии после похищения агентами спецслужб США и их местными коллегами.

По словам Ярошенко, самое бесчеловечное обращение к нему было в Либерии сразу после задержания в мае 2010 года, прямо перед переправкой в США. «Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть», — рассказал он.

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Пытки происходили в здании Агентства национальной безопасности Либерии. По словам летчика, там оборудована специальная пыточная комната со всеми инструментами. Кто именно проводил пытки россиянин не уточнил.

После этого, как заявил Ярошенко, его отправили в США, не произведя каких-либо юридических процедур. Он прибыл на военную базу в США, где его также избили американские агенты спецслужб.

Также он посетовал на ужасные условия в тюрьме, где он отбывает наказание, а также заявил, что там почти не оказывается медицинская помощь. Он отметил, что у него с каждым годом ухудшается состояние здоровья, однако американские власти ничего не хотят с этим делать.

Ранее Константин Ярошенко обращался в медпункт с жалобами на повышенное давление. Они появились после того, как ранее суд отказал ему в освобождении. По словам его супруги, ему стало плохо, у него закружилась голова, его начало кидать из стороны в сторону.

Россиянин, осужденный на 20 лет за контрабанду наркотиков, отрицает свою вину. Ранее суд в Нью-Йорке отказал Ярошенко в освобождении по состоянию здоровья. По мнению суда, в его деле отсутствуют обстоятельства, «которые способствовали бы его освобождению в данный момент». Он заявил, что не собирается подавать новых прошений.