Осужденный в США россиянин Ярошенко пожаловался на давление

Российский летчик Константин Ярошенко, заключенный в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут, США), обратился в медпункт с жалобами на повышенное давление. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд отказал Ярошенко в освобождении по состоянию здоровья. По мнению суда, в деле осужденного россиянина отсутствуют обстоятельства, «которые способствовали бы его освобождению в данный момент». «Константин очень сильно расстроился. После этой новости ему стало плохо, голова закружилась, начало кидать из стороны в сторону. Пришлось обратиться в медсанчасть», — заявила супруга Ярошенко Виктория.

31 мая родственники Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Вопрос о помиловании, по словам адвоката россиянина, должен был решаться либо на уровне лидеров России и Соединенных Штатов, либо на уровне Госдепа и МИД РФ.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Ярошенко удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили.