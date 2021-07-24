Посольство России в США прокомментировало антироссийские резолюции конгрессменов

Посольство России в США прокомментировало антироссийские резолюции американских конгрессменов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство призвало законодателей Соединенных Штатов заняться решением проблем внутри своей страны. К посту прикреплено фото, на котором изображены содержащихся в американских тюрьмах россияне: Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев.

«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — говорится в сообщении.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. 19 июля американские власти приняли решение о репатриации в Марокко 56-летнего заключенного Гуантанамо Абдула Латифа Насира. В Вашингтоне сочли, что он больше не представляет опасности национальным интересам США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что администрация Джо Байдена намерена добиться полного закрытия тюрьмы.