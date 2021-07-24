Мир
 
Последние новости
Wildberries оказался под угрозой закрытия на Украине
Российские баскетболистки обыграли японок на старте Олимпиады в Токио
Россиянам посоветовали выгонять бывших супругов из квартиры с участковым
Россию назвали важным фактором стабильности в мире
Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства
Бывший генерал полиции ответил на информацию о ликвидации ГИБДД в России
Легкомоторный самолет упал под Хабаровском
Президент Колумбии разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях
Россиянам рассказали о последствиях принятия нового закона о соседях
Новости партнеров
Прослушать новость

Посольство России в США прокомментировало антироссийские резолюции конгрессменов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница посольства России в США в Facebook

Посольство России в США прокомментировало антироссийские резолюции американских конгрессменов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство призвало законодателей Соединенных Штатов заняться решением проблем внутри своей страны. К посту прикреплено фото, на котором изображены содержащихся в американских тюрьмах россияне: Виктор Бут, Константин Ярошенко и Роман Селезнев.

«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — говорится в сообщении.

3 июля стало известно, что Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. 19 июля американские власти приняли решение о репатриации в Марокко 56-летнего заключенного Гуантанамо Абдула Латифа Насира. В Вашингтоне сочли, что он больше не представляет опасности национальным интересам США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что администрация Джо Байдена намерена добиться полного закрытия тюрьмы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия потребовала от МОК исправить некорректную принадлежность Крыма на картах
Посольство России предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Посольство России призвало США отказаться от политики «накачки Приштины оружием»