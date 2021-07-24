Россия потребовала от МОК исправить некорректную принадлежность Крыма на картах

Посольство России в Японии обратилось к Международному олимпийскому комитету с требованием исправить карты, на которых Крым включен в состав Украины. Об этом говорится в сообщении, в размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что опубликованная на сайте Олимпиады в Токио карта некорректна, в связи с чем МОК следует ее исправить.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в заявлении.

Накануне на официальном сайте Олимпиады появилась карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами»​​​. В первоначальном варианте Украина и Крым были разделены границей. МИД Украины поручил посольству в Японии разобраться в данной ситуации. После этого линию убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера.

Пресс-секретарь президента России назвал инцидент с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады поводом для нашего посольства и спортивных чиновников «предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».