Посольство России призвало США отказаться от политики «накачки Приштины оружием»

Соединенные Штаты должны отказаться от политики «накачки Приштины военной техникой и оружием». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter российского посольства в Вашингтоне.

«Призываем США строго соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием. Подобные шаги подрывают усилия по косовскому урегулированию. Повышают межэтническую и межконфессиональную напряженность», — заявили российские дипломаты.

В конце апреля диппредставительство США в Приштине опубликовало в Twitter фотографии бронетранспортеров M-1117, доставленных в Косово. В комментарии к снимкам дипмиссия сообщила, что американские военные специалисты обучают военнослужащих непризнанной республики обращению с этой бронетехникой.

Ранее в Сербии рассказали о требованиях Запада признать независимость Косово. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Запад требует «обоюдного признания» Белградом и Приштиной друг друга. «Наша проблема [заключается в том], что это уже не вуалируется, а напрямую требуется с упоминанием "обоюдного признания", а я не могу вам описать, как мы жаждем признания от [премьер-министра непризнанного образования] Албина Курти, как будто Сербия — не член ООН и международных форумов», — подчеркнул Вучич.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.