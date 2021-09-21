США не захотели развязывать новую холодную войну

Джо Байден: США не хотят новой холодной войны, но будут решительно отвечать на кибератаки

США не стремятся развязывать новую холодную войну и не хотят видеть мир разделенным на жесткие блоки. Об этом заявил президент США Джо Байден на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, его выступление транслирует The Telegraph.

Политик отметил, что Вашингтон выступает за разработку единых правил безопасного поведения государств в киберпространстве. По его словам, американская сторона укрепляет свою инфраструктуру для более эффективной защиты от иностранных хакеров.

«Мы оставляем за собой право решительно отвечать на кибератаки, которые угрожают нашему народу, нашим союзникам или нашим интересам», — подчеркнул Байден.

Ранее американский лидер объявил об окончании «эпохи войн» и начале эпохи «неустанной дипломатии». Он заключил, что военная сила США должна стать крайним средством в арсенале государства и не использоваться для решения каждой проблемы в мире. При этом, по словам президента, Вашингтон продолжит помогать своим союзникам в борьбе с терроризмом и защищать свои интересы от атак.