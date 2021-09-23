Лавров прокомментировал возможность России вступить в НАТО

Глава МИД Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свою работу в Генеральной Ассамблее ООН со встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Глава МИД прокомментировал возможность России вступить в НАТО в ходе протокольного фотографирования. Лавров обратился к журналистам, посоветовав им «не испытывать удачу».

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — подчеркнул Лавров. Далее встреча Лаврова и Столтенберга пройдет за закрытыми дверями.

Ранее Лавров рассказал об отказе НАТО от контактов с Россией. По его словам, курс Североатлантического альянса на сдерживание России вызывает военно-политическую напряженность в Европе.

25 сентября Сергей Лавров выступит с трибуны Генассамблеи. Ожидается, что он также проведет переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. По словам последнего, перед участниками диалога стоит «множество вопросов для обсуждения».