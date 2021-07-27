В Турции предостерегли НАТО от «кошек-мышек» с Россией

Провокации Военно-морского флота Великобритании в Черном море могут обернуться реальным конфликтом с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Унал предостерег, что Москва однажды ответит силой на «кошки-мышки» британских кораблей с российскими самолетами и судами. По его словам, развязывать конфликт с Россией и ввязывать в него всех остальных членов НАТО, включая Турцию — большая глупость. «НАТО должно взять себя в руки. Так больше продолжаться не может. Они заигрались с огнем», — призвал он.

При этом турецкий политолог назвал маловероятным сценарий, при котором НАТО вступит в реальный военный конфликт с Россией. «Да, американцы иногда или даже в большинстве случаев ведут себя глупо, но не до такой степени. Но британцы в последнее время слишком уж наседают на русских», — отметил Унал. По его словам, ситуация в Черном море могла быть в разы хуже, если бы Турция не придерживалась конвенции Монтре: в противном случае черноморскую акваторию «бороздила бы армада западных кораблей».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма точно не станет последней провокацией на море в адрес Москвы со стороны НАТО. Лавров подчеркнул, что НАТО и, в частности, Великобритания «взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана».

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

