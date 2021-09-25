Лавров оценил «эпопею с американскими подлодками» в Австралии

Поставки подводных лодок США в Австралию можно расценить как ответ на стремление Евросоюза к большей автономии на фоне поспешного выхода американских войск из Афганистана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с трибуны ООН, пишет РИА Новости.

Как отметил российский дипломат, «насаждение порядка, основанного на правилах», вместо того, чтобы соблюдать международное законодательство, ведет к «рецидивам блоковой политики». Из-за этого, по его словам, «создаются разделительные линии» между Западом и остальными государствами. «Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным», — оценил глава МИД.

Министр назвал причину действий США и Австралии. «Мировые средства массовой информации расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана», — объяснил он. По мнению Лаврова, сложившаяся ситуация демонстрирует желание Запада «строить свой миропорядок».

Ранее министр обороны Австралии Питтер Даттон заявил, что в ближайшее время Канберра может купить или взять в аренду подводные лодки у США и Великобритании. По его словам, субмарины нужны для перевооружения флота уже сейчас, в то время как завершение строительства первых атомных подлодок в стране намечено на 2036 год.