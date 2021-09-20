Австралия решила арендовать или купить подлодки у США и Британии

Глава Минобороны Австралии: в ближайшее время мы можем купить подлодки у США и Британии

Глава Министерства обороны Австралии Питтер Даттон заявил, что в ближайшее время Канберра может купить или взять в аренду подводные лодки у США и Великобритании. Его заявление цитирует Sky News Australia.

Министр заявил, что подлодки нужны для перевооружения флота уже сейчас. Завершение строительства первых атомных подлодок в Австралии намечено на 2036 год.

«Я уже встретился с несколькими коллегами [из Вашингтона и Лондона]», — отметил Даттон.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, эксперты намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний.

Затем стало известно, что из-за этого соглашения австралийские власти вышли из контракта о строительстве подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов, заключенного с французской Naval Group. В ответ Париж впервые в истории отозвал послов из Вашингтона и Канберры. Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза с Австралией о свободной торговле.