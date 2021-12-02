Тесака посмертно обвинили в убийствах

Националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку), совершившему суицид в челябинском СИЗО, посмертно предъявлено обвинение в убийствах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Также отмечается, что 2 декабря отца Тесака Сергея Марцинкевича официально признали его представителем. Он отказался от прекращения уголовного дела «в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям».

Следственный комитет РФ (СКР) в ближайшее время завершит расследование уголовного дела в отношении бывших соратников Марцинкевича, которые обвиняются в убийствах на почве межнациональной розни.

В октябре стало известно, что Марцинкевич незадолго до совершения суицида в челябинском СИЗО оформил сразу девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Благодаря показаниям специалисты раскрыли несколько убийств, которые были совершены в 2003 году.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.