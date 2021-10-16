Стало известно о показаниях Тесака на своих соратников

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до совершения суицида в челябинском СИЗО оформил сразу девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что благодаря показаниям специалисты раскрыли несколько убийств, которые были совершены в 2003 году. Показания Марцинкевича помогли следствию предъявить его соратникам обвинение.

Так, Тесак рассказал о своей причастности и причастности друзей к двум резонансным преступлениям, совершенным в 2003 году. В одном случае националисты отрезали головы двум приезжим в Москве, в другом — совершили убийство под Смоленском.

Ранее адвокат Иван Сидоров прокомментировал видеозапись допроса Тесака, на котором тот признавался в пособничестве убийствам. Он уточнил, что следствие не обнародует никакие данные. Есть только голословное признание в убийствах, а также показания других людей, которые спустя 15-20 лет добровольно решили сообщить о своих преступлениях, подчеркнул юрист.

16 сентября Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.