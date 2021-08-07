Адвокат прокомментировал видео допроса Тесака с признанием в убийствах

Адвокат Иван Сидоров прокомментировал видеозапись допроса националиста Максима Марцинкевича (Тесака), на котором он признавался в пособничестве убийствам. Об этом он рассказал РБК.

По его словам, так как допрос велся без адвокатов, то сказанное на нем нельзя рассматривать в качестве фактического доказательства вины. Адвокат отметил, что следствие не обнародует никакую информацию. Есть только голословное признание в убийствах, а также показания других людей, которые спустя 15-20 лет добровольно решили сообщить о своих преступлениях, подчеркнул Сидоров.

Ранее эксперт в области поведения человека и эмоций Светлана Пешенькова оценила видеозапись допроса Максима Марцинкевича с признанием. По словам Пешеньковой, в коротком фрагменте, который появился в доступе, она не увидела явных признаков лжи, однако есть что-то, что Тесак не договаривает.

6 августа в сети появились кадры допроса Марцинкевича, где он признается в убийствах мигрантов. На видео Тесак заявляет, что помогал привозить гастарбайтеров на базу, прятать их тела и подбрасывать головы в московском районе Гольяново.