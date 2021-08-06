Появилось видео допроса Тесака с признанием в убийствах

В сети появились кадры допроса националиста Максима Марцинкевича (Тесака), на которых он признается в убийствах мигрантов. Запись публикует Telegram-канал «112».

На видео Тесак заявляет, что помогал привозить гастарбайтеров на базу, прятать их тела и подбрасывать головы в московском районе Гольяново.

Как сообщает ТАСС, сразу после появления записи ее прокомментировал адвокат Алексей Михальчик. По его словам, признательные показания националист дал после пыток и морального давления, которое на него оказывали сотрудники ФСИН.

Ранее о странных обстоятельствах пребывания сына в СИЗО вспомнил отец Тесака. Он рассказал, что связь с сыном постоянно исчезала, они могли не общаться по месяцу. Отсутствие писем в изоляторе объясняли пандемией коронавируса.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.