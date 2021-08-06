Эксперт по лжи оценила видео с признанием Тесака в убийствах

Эксперт в области поведения человека и эмоций Светлана Пешенькова в разговоре с «Лентой.ру» оценила видеозапись допроса националиста Максима Марцинкевича (Тесака), на котором он признавался в пособничестве убийствам. По словам Пешеньковой, в коротком фрагменте, который появился в доступе, она не увидела явных признаков лжи, однако есть что-то, что Тесак не договаривает.

Ранее 6 августа в сети появились кадры допроса Марцинкевича, где он признается в убийствах мигрантов. На видео Тесак заявляет, что помогал привозить гастарбайтеров на базу, прятать их тела и подбрасывать головы в московском районе Гольяново.

Несвойственное поведение

Пешенькова отметила, что на основании короткого отрывка довольно сложно сделать какие-либо однозначные выводы о состоянии Марцинкевича и его отношения к происходящему. Однако эксперт заметила, что демонстрируемое поведение довольно нехарактерно для националиста.

«Все это очень несвойственно для человека данного психотипа и стиля мышления — он делает очень длинные паузы, отвечая на вопрос, — объяснила специалистка. — Когда он говорит о том, что помогал привозить гастарбайтеров, его взгляд сразу падает на человека, задающего вопрос — это один из паттернов, указывающих на то, что человек искажает информацию и проверяет: верят ему или нет. Причем, это не обязательно означает 100-процентную ложь, скорее, что Марцинкевич о чем-то не договаривает по неким причинам».

Рассказывая о базе, куда он якобы привозил гастарбайтеров, Тесак прочищает горло. Пешенькова объясняет это специфической реакцией тела на сказанное: вероятно, для допрашиваемого тема оказалась очень стрессовой. Также это может указывать на ложь и недоговаривание.

«Дальше Марцинкевич смотрит в одну точку, рассказывает, как помогал переносить тела, и здесь все точно. Скорее всего, он говорит правду — мужчина использует глагольную форму повествования. Но говоря о районе, где прятал тела, он снова бросает взгляд на собеседника, что опять может указывать на определенную недосказанность. Резюмируя, я бы сказала, что Тесак давал правдивые показания, только не до конца. И, по крайней мере, в этом отрывке. Какие-то моменты он все же скрывает, что и дает неосознанные реакции тела», — уточнила Пешенькова.

Признаков давления на допрашиваемого она не увидела. Разумеется, поведение Марцинкевича указывает на повышенный стресс, но это было бы типично для любого человека, оказавшегося в подобной ситуации. По крайней мере, признаков запуганности и страха, по мнению Пешеньковой, на кадрах нет.

16 сентября 2020 года Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.