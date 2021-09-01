В Москве суд арестовал обвиняемого в убийствах украинского неонациста Боцмана

В Москве суд заочно арестовал Сергея Коротких, известного как Боцман и Малюта, который считается ближайшим соратником националиста Максима Марцинкевича (Тесак), покончившего с собой в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи сочли уроженца Белоруссии, получившего украинское гражданство, причастным к двойному убийству, совершенному по мотивам национальной ненависти.

В 2007 году преступники в масках на фоне флага со свастикой убили в лесу двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись казни появилась в интернете от имени ультраправой организации. Боцмана допросить по этому делу не смогли — он уехал на Украину, где тогдашний президент Петр Порошенко лично вручил ему паспорт гражданина этой страны.

Коротких объявили в розыск.

Показания на Сергея Коротких на одном из допросов дал сам Тесак. Впоследствии в одной из найденных у националиста предсмертных записок он заверил, что убийства, в которых признался, не совершал, а своих товарищей, якобы также причастных к преступлениям, оговорил.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии Тесак покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что националист опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.