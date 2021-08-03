Украинский радикал рассказал о помощи убитому лидеру белорусских эмигрантов

Бывший участник украинского батальона «Азов» (организация запрещена на территории России) Сергей Коротких рассказал о своей помощи убитому руководителю организации белорусских эмигрантов «Белорусский дом на Украине» (БДУ) Виталию Шишову. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Наш».

Коротких сообщил, что знал Шишова лично и прописывал его в своей квартире на Украине, чтобы тот мог получить вид на жительство в стране.

По его словам, глава БДУ выступал за результативную борьбу с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Коротких добавил, что именно этим Шишов мог причинить главе республике неудобства, достаточные для того, чтобы тот мог организовать убийство оппозиционера на территории Украины.

Ранее стало известно о связи «Белорусского дома на Украине» с несколькими украинскими радикалами. Помимо Коротких, среди них оказался один из участников нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко в 2019 году Родион Батулин. Отмечается, что он является соучредителем организации эмигрантов.

После известия об убийстве Виталия Шишова сотрудники БДУ рассказали о том, что за ним уже долгое время велась слежка, а их самих неоднократно предупреждали о возможных похищениях и прочих провокациях.

3 августа стало известно, что Виталий Шишов был найден мертвым в одном из киевских парков. Украинские силовики возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».