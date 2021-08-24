В России обвинили в убийствах украинского неонациста Боцмана

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийствах украинскому неонацисту Сергею Коротких, известному как Боцман и Малюта. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Боцман считается ближайшим соратником российского националиста Максима Марцинкевича (Тесак), покончившего с собой в СИЗО. СКР считает украинца причастным к двойному убийству, совершенному по мотивам национальной ненависти. В 2007 году преступники в масках на фоне флага со свастикой убили в лесу двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись казни появилась в интернете от имени ультраправой организации. Малюту не удалось допросить по этому делу. Он уехал на Украину, где тогдашний президент Петр Порошенко лично вручил ему паспорт гражданина этой страны. Коротких был объявлен в розыск.

Следователь направил ходатайство в Басманный суд Москвы об избрании меры пресечения заочно в виде содержания под стражей.

На основании показаний Тесака фигурантами дела о двойном убийстве стали националист Сергей Маршаков, отбывающий длительный срок за стрельбу по сотрудникам ФСБ, и Максим Аристархов, который входил в организацию «Формат 18» (запрещена в России как экстремистская), основателем и лидером которой являлся Марцинкевич. Сейчас он также отбывает срок.