Блогерша раскрыла способ купить дизайнерскую одежду за бесценок

Жительница Великобритании раскрыла способ покупать дизайнерскую одежду за бесценок и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Робин Миа (Robyn Mia) показала на камеру свои удачные покупки в магазинах подержанных товаров. По ее словам, она часто приобретает в секонд-хендах предметы гардероба, аксессуары и обувь люксовых брендов.

Так, сначала девушка примерила бежевое мини-платье люксовой марки Just Cavalli с отделкой в виде красных лепестков в зоне декольте и на юбке. Героиня материала отметила, что купила его за три фунта стерлингов (295 рублей). Затем Миа продемонстрировала на себе платье бренда Peter Pilotto с цветочным принтом, цена которого составила почти семь фунтов стерлингов (примерно 690 рублей).

Следом девушка засняла себя в синем платье c черным поясом на талии французского дома моды Chloe. За него жительница Великобритании заплатила пять фунтов стерлингов (490 рублей). Наконец, она попозировала в облегающем платье салатово-синего цвета Versace стоимостью семь фунтов стерлингов (690 рублей).

Публикация Мии стала вирусной и набрала больше 17 тысяч просмотров и 500 лайков. Юзеры оценили ее покупки в комментариях. «Потрясающе. Ты прекрасно выглядишь во всем!», «Благотворительные магазины хороши тем, что никогда не увидишь такие же вещи где-либо еще», «На тебе все выглядит восхитительно», «Обожаю секонд-хенды», — высказывались они.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.