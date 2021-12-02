Погибшему главному дереву России задумали найти замену

«Коммерсантъ»: на месте главного дерева России могут высадить его прямого потомка

Огромный дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым почти 200 лет назад в Орловской области и уничтоженный ураганом 30 ноября, задумали заменить новым. На месте дерева могут высадить его прямого «наследника» — в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново», где росло дерево, сформирован фонд саженцев-потомков дуба. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Директор заповедника Сергей Ступин в разговоре с изданием назвал гибель дуба «невосполнимой утратой, которую пока сложно осознать», а само дерево — «живым символом любви к родине». Дуб был признан главным деревом России в 2021 году, а в 2022-м должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в свою очередь отметил, что к столетию музея «Спасское-Лутовиново» необходимо увековечить память дуба. Его ствол сохранился, и Клычков призвал общественные организации, культурные сообщества и неравнодушных граждан найти соответствующие решения.

По словам Ступина, увековечивание Тургеневского дуба будут обсуждать с общественностью и с Министерством культуры. Пока останки дерева законсервируют. «Может быть, мы на этом месте посадим прямого потомка дуба», — заявил директор музея.

Ранее сообщалось, что ураган уничтожил в «Спасском-Лутовиново» не только главное дерево России, но и несколько старых елей, ясеней, берез и деревьев на старинной липовой аллее. В настоящее время заповедник закрыт, идут восстановительные работы.