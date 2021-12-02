Кардиолог назвал неожиданные симптомы отрыва тромба

О тромбозе у человека может свидетельствовать посинение или побеление конечностей. Такие неожиданные симптомы отрыва тромба назвал кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский, сообщает «Москва 24».

«Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она [конечность] становится холодной, чужой, с болью», — заявил Серебрянский.

По его словам, такая реакция организма может быть из-за того, что тромб из сердца оторвался и оказался в верхней конечности. При отрыве также может наблюдаться сильная боль, которая не будет проходить при приеме таблеток и уколах, добавил он.

Серебрянский подчеркнул, что повышенный риск тромбообразования есть у людей с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Помимо этого, привести к внутрисосудистым тромбозам могут травмы рук и нижних конечностей. Медик рассказал, что образование тромбов также связано с перенесенным COVID-19.

«При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом», — заключил медик.

Ранее кардиолог Дарья Сергеева назвала повышающие риск тромбоза факторы. По ее словам, этими факторами являются отклонения сердечно-сосудистой системы, среди которых повреждение внутренней оболочки сосуда, замедление тока крови в сосуде и повышение активности свертывающей системы крови.

