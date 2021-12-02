Деревню в Тульской области признали одной из лучших в мире по версии турорганизации ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Речь идет о деревне Бехово, которая находится на берегу реки Оки. Уточняется, что она была представлена на конкурсе «Лучшие туристические деревни ЮНВТО», в котором участвовали деревни из 75 стран мира. Известно, что данный проект был запущен с целью развития и популяризации сельского туризма.

По словам Догузовой, участники оценивались по нескольким критериям: лучше всего сохранившие свою аутентичность, народно-художественные промыслы и самобытность деревни; максимальная адаптация под запросы туристов. Деревни-победители будут обеспечены поддержкой и продвижением ЮНВТО.

Сначала в России состоялся внутренний отбор, так как по условиям состязания каждая страна могла выдвинуть не более трех претендентов. В результате, на конкурс были заявлены деревни из Тульской, Свердловской и Ярославской областей. «Бехово — единственная деревня, признанная одной из лучших не только в России, но и на всем постсоветском пространстве», — подчеркнула руководитель Ростуризма, добавив, это место вдохновило многих пейзажистов и поэтов на создание их произведений.

Ранее в декабре сообщалось, что проект в области культуры «Тульский секрет» победил на всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат».