Живущая в Турции россиянка назвала достойную альтернативу пляжному отдыху

Живущая в Турции россиянка назвала пять горнолыжных курортов страны, которые являются достойной альтернативой пляжному отдыху. О них она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница упомянула Саклыкент — небольшой курорт, который находится в часе езды от Антальи. По ее словам, такое расположение позволяет туристам по утрам загорать на пляже «внизу», а после обеда кататься на лыжах «наверху». Комплекс оборудован четырьмя трассами — красной, черной, синей и желтой (детской).

Не менее популярный курорт соседней провинции Ыспарта — Давраз. Как отметила россиянка, помимо местных и иностранных туристов, здесь занимаются профессиональные спортсмены и опытные любители. К услугам гостей 15 трасс разной длины, крутизны и степени сложности общей протяженностью 25,7 тысячи метров.

Самым посещаемым и известным за пределами Турции горнолыжным курортом автор блога назвала Улудаг, недалеко от Бурсы. Среди преимуществ локации девушка выделила близость к городу, живописные окрестности и развитую инфраструктуру. «Вы можете почувствовать тут некую предвзятость и будете правы — я в полнейшем восторге от Бурсы и ее окрестностей, и при первой возможности туда вернусь», — призналась россиянка.

Помимо прочего, девушка рассказала о Паландокене, который считается центром молодежного туризма, и Эрджиесе, популярность которого возросла в последнее время благодаря соседней Каппадокии.

«И если вы думаете, что на этом все, то ошибаетесь. Еще есть Карталкая в Болу, Сарыкамыш в Карсе, Картепе в Коджаели, Ильгаз в Кастамону и Эрган в Эрзинджане», — вспомнила и другие курорты автор блога.

Ранее в ноябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжный курортов России в период зимних праздников. Глава ведомства выделила наиболее популярные из них — Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе.