В России выбрали лучшие туристические маршруты

В Перми прошел финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В 2021 году в ней приняли участие 445 проектов из 60 регионов страны. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Так, в категории «Лучший маршрут выходного дня» гран-при завоевал тур «Открывая тайны Пармы, познаем себя», который проходит в Пермском крае. Авторы маршрута — компания «Друзья Пармы», которая организует туры в регионе и на Урале в целом.

Лучшим приключенческим маршрутом стала программа «По следам Пржевальского» в Башкирии. Согласно данным портала «Наш Урал», это трехдневный конно-верховой маршрут, который предполагает полное погружение в эпоху. В программу входит верховой тур по отрогам хребта Ирандек с остановкой на водопаде Гадельша, ночевка в юрте, а также множество мастер-классов.

Гран-при за лучший спортивный маршрут получил догтрекинг «К седому Мустагу» на кузбасском горнолыжном курорте — Шерегеше, а лучшим межрегиональным туром признали «Перевал Дятлова-плато Маньпупунер» в Пермском крае. Кроме того, награды были вручены за лучший городской маршрут, лучшие онлайн-туры, круизы, идеи и многие другие виды туристических продуктов.

Ранее сообщалось, что самым популярным городом России, куда направляются туристы для встречи Нового года вдвоем, стала Ялта.