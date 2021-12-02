На Украине приняли госбюджет с дефицитом

Верховная Рада во втором чтении приняла государственный бюджет Украины на 2022 год с дефицитом в 3,5 процента ВВП. За него проголосовали 268 депутатов парламента. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно принятому законопроекту, доходы украинского бюджета в следующем году должны составить 1,32 триллиона гривен (3,59 триллиона рублей), расходы — почти 1,5 триллиона гривен (более 4 триллионов рублей).

С января 2022 года закон о госбюджете устанавливает прожиточный минимум в 2393 гривны (6513 рубля), для трудоспособных граждан — в 2481 гривны (6752 рубля). Кроме того, с октября он предусматривает повышение размера минимальной заработной платы на 200 гривен — до 6,7 тысяч гривен (18,2 тысячи рублей).

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в проект бюджета также заложено выделение трех миллиардов гривен (свыше восьми миллиардов рублей) на специальную программу выплат, в рамках которой каждый вакцинированный гражданин страны получит по тысяче гривен (почти 2,7 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины увеличил расходы на оборону страны в рамках проекта бюджета на 2022 год. Отмечается, что они выросли почти на 3,7 миллиарда гривен (более 10 миллиардов рублей) — до 323,14 миллиарда гривен (более 879 миллиардов рублей).

